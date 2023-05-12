Генштаб: Українські захисники знищили за добу 750 окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3745 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од.,

артилерійських систем ‒ 3068 (+15) од.,

РСЗВ ‒ 559 (+2) од.,

засобів ППО ‒ 312 (+2) од.,

літаків ‒ 308 (+0) од.,

вертольотів ‒ 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2636 (+9),

крилатих ракет 970 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5996 (+12) од.,

спеціальної техніки – 393 (+2).

Дані уточнюються.