Генштаб: Українські захисники знищили за добу 750 окупантів

Генштаб: Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3745 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од.,
  • артилерійських систем ‒ 3068 (+15) од.,
  • РСЗВ ‒ 559 (+2) од.,
  • засобів ППО ‒ 312 (+2) од.,
  • літаків ‒ 308 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2636 (+9),
  • крилатих ракет 970 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5996 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 393 (+2).

Дані уточнюються.

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