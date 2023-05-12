Генштаб: Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3745 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од.,
- артилерійських систем ‒ 3068 (+15) од.,
- РСЗВ ‒ 559 (+2) од.,
- засобів ППО ‒ 312 (+2) од.,
- літаків ‒ 308 (+0) од.,
- вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2636 (+9),
- крилатих ракет 970 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5996 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 393 (+2).
Дані уточнюються.