Европа хочет официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и Германию

Евросоюз предложит официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу через северную ветку нефтепровода Дружба, сообщает Новое время.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы с которыми ознакомились журналисты.

В рамках отступления от европейских санкций обе страны могли продолжать получать нефть через северный участок нефтепровода. Несмотря на это и Польша, и Германия, уже прекратили получать нефть по этому участку, выполняя свои предыдущие обещания сократить объемы поставок.

Как отмечает агентство, есть предложение прекратить действие исключения из санкционных санкций для этих стран. Исключение было предоставлено, когда Евросоюз решил запретить большую часть импорта российской нефти в июне прошлого года.

Такой шаг будет в значительной степени символическим, учитывая, что обе страны уже прекратили поставки. Однако само по себе отключение заставило несколько нефтеперерабатывающих заводов заниматься сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативному сырью.

При этом, исключения, позволяющие поставки российской нефти через южную ветку нефтепровода, которая поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.

Как сообщалось, с 25 февраля Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу Дружба.

Польша активно проводила диверсификацию поставок нефти. В 2021 году доля российской нефти в балансе страны составляла 60%, а в 2015 году — почти 100%.

В настоящее время PKN Orlen получает нефть из месторождений Северного моря, стран Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Важным партнером концерна является нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, с которой PKN Orlen заключил стратегический контракт на поставку сырой нефти в 2022 году.