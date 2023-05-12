Європа хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини

Євросоюз запропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі через північну гілку нафтопроводу Дружба, повідомляє Новое время.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

У рамках відступу від європейських санкцій обидві країни могли продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу. Незважаючи на це і Польща, і Німеччина, вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.

Як зазначає агентство, є пропозиція припинити дію виключення із санкційних санкцій для цих країн. Виняток було надано, коли Євросоюз вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти у червні минулого року.

Такий крок буде значною мірою символічним, враховуючи, що обидві країни вже припинили постачання. Однак саме собою відключення змусило кілька нафтопереробних заводів займатися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини.

При цьому винятки, що дозволяють постачання російської нафти через південну гілку нафтопроводу, яка постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаться в силі.

Як повідомлялося, з 25 лютого Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом Дружба.

Польща активно проводила диверсифікацію постачання нафти. 2021 року частка російської нафти в балансі країни становила 60%, а 2015 року — майже 100%.

В даний час PKN Orlen отримує нафту з родовищ Північного моря, країн Західної Африки, Середземноморського басейну, а також Перської та Мексиканської заток. Важливим партнером концерну є нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco, з якою PKN Orlen уклав стратегічний контракт на постачання сирої нафти у 2022 році.