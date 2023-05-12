Шмыгаль: Украина привлечет от ЕБРР 200 млн евро для "Укрзализныци"

Украинское правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) готовят проект восстановления железной дороги - в частности, Украина привлечет от ЕБРР 200 млн евро для "Укрзализныци", сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 12 мая, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Это средства для закупки оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров с ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов" , - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка и направит их на покупку и строительство фитинговых (контейнерных) платформ.