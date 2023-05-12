Шмигаль: Україна залучить від ЄБРР 200 млн євро для "Укрзалізниці"

Український уряд спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) готують проєкт відновлення залізниці - зокрема, Україна залучить від ЄБРР 200 млн євро для "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 12 травня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку та направить їх на на купівлю та будівництво фітингових (контейнерних) платформ.