Боррель: ЕС согласился на изменение политики в отношении Китая

Министры иностранных дел государств-членов ЕС на неформальной встрече в пятницу согласились с обновлением стратегии в отношении Китая, которая признает его как конкурента и соперника, но одновременно призывает к диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"У нас было длительное обсуждение, которое отразило наш консенсус по Китаю, и рад объявить, что коллеги приветствовали документ, который мы представили" , – заявил Боррель журналистам.

По словам европейского чиновника, документ "отражает реальность" в отношениях Пекина и Брюсселя.

"Китай – оппонент, партнер и конкурент. И есть ключевое слово – "вовлеченность". Мы должны привлекаться с Китаем на многих фронтах, по многим вопросам. И в то же время мы должны конкурировать с Китаем и уменьшать свою зависимость, когда они становятся слишком большими и несут риски" , – пояснил он.

Топ-дипломат ЕС отметил, что текст документа еще будет прорабатываться, и он в целом касается экономического, политического и безопасностного взаимодействия объединения с КНР.

Как сообщали СМИ, в проекте документа внешнеполитическое ведомство ЕС призывает 27 стран-членов воспользоваться "окном возможностей" для уменьшения риска все большего влияния Китая на экономические вопросы и вопросы безопасности.

Также в документе утверждается, что коммуникация между Брюсселем и Пекином позволит уменьшить риски и чрезмерную зависимость от КНР, обеспечив "предсказуемость и прозрачность наших экономических и торговых отношений".

В последние недели европейские лидеры активизировали контакты с Китаем, пытаясь привлечь его в качестве посредника к решению войны в Украине. В то же время, как известно, Брюссель готовится ввести санкции против китайских компаний, которые помогают РФ уклоняться от ограничений.