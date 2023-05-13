"Укрзализныця" информирует о задержке и изменении маршрутов поездов

"Укрзализныця" информирует о задержке и изменении маршрутов поездов
Фото: Facebook

Из-за ночных обстрелов рашистов Хмельницкой области временно ограничено движение железнодорожного транспорта в регионе, сообщает Деловая столица.

В результате вражеских обстрелов Хмельнитчины временно ограничено движение в регионе, часть наших поездов будет вынуждена следовать по объездному пути, информируют в "Укрзализныце".

Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов:

  • №38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;
  • №119 Запорожье — Львов;
  • №139 Киев — Каменец-Подольский;
  • 85/233 Покровск, Днепр — Львов;
  • №716 Перемышль — Киев.
"Больше деталей впоследствии просим сохранять спокойствие, не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом и следить за обновлениями", — добавили в ведомстве.

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