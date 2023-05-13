"Укрзализныця" информирует о задержке и изменении маршрутов поездов

Из-за ночных обстрелов рашистов Хмельницкой области временно ограничено движение железнодорожного транспорта в регионе, сообщает Деловая столица.

В результате вражеских обстрелов Хмельнитчины временно ограничено движение в регионе, часть наших поездов будет вынуждена следовать по объездному пути, информируют в "Укрзализныце".

Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов:

№38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;

№119 Запорожье — Львов;

№139 Киев — Каменец-Подольский;

85/233 Покровск, Днепр — Львов;

№716 Перемышль — Киев.