"Укрзалізниця" інформує про затримку і зміну маршрутів потягів

Через нічні обстріли рашистів Хмельниччини тимчасово обмежено рух залізничного транспорту у регіоні, повідомляє Ділова столиця.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух у регіоні, частина наших поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом, інформують в "Укрзалізниці".

Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.