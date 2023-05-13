"Укрзалізниця" інформує про затримку і зміну маршрутів потягів

"Укрзалізниця" інформує про затримку і зміну маршрутів потягів
Фото: Facebook

Через нічні обстріли рашистів Хмельниччини тимчасово обмежено рух залізничного транспорту у регіоні, повідомляє Ділова столиця.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух у регіоні, частина наших поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом, інформують в "Укрзалізниці".

Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль — Київ.
"Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями", — додали у відомстві.

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