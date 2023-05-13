"Укрзалізниця" інформує про затримку і зміну маршрутів потягів
Через нічні обстріли рашистів Хмельниччини тимчасово обмежено рух залізничного транспорту у регіоні, повідомляє Ділова столиця.
У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух у регіоні, частина наших поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом, інформують в "Укрзалізниці".
Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів:
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- №716 Перемишль — Київ.
"Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями", — додали у відомстві.