ОВА: На Хмельнитчине – вражеский прилет по критической инфраструктуре, есть раненые

В Хмельницкой области в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, есть раненые и пострадавшие, повреждены здания и дома, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА, мэр Хмельницкого Александр Семчишин.

"К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре.

Объект находится за пределами населенных пунктов.

Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают.

Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.

Подробности позже".

Обновлено:

"В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Есть пострадавшие и раненые жители громады. Количество уточняется".

Что предшествовало:

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.