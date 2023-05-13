ОВА: На Хмельниччині – ворожий приліт по критичній інфраструктурі, є поранені

У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт за критичною інфраструктурою, є поранені та постраждалі, пошкоджені будівлі та будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА, мер Хмельницького Олександр Семчишин.

"На жаль, маємо приліт щодо критичної інфраструктури.

Об'єкт знаходиться поза населеними пунктами.

Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють.

Окремі потяги сьогодні прямуватимуть за зміненим графіком.

Подробиці пізніше”.

Оновлено:

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні установи, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі та поранені жителі громади. Кількість уточнюється.

Що передувало :

Раніше повідомлялося про вибухи на Хмельниччині.