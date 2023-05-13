Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Банки начали выдачу карт в рамках государственной программы помощи по восстановлению жилья

10 мая 2023 года в рамках государственной программы «єВідновлення» 5 украинских банков:

- «А-Банк»;

- monobank;

- «Приватбанк»;

- «ПУМБ»;

- Sense Bank

начали выдачу карт для получения денежной помощи украинцам для ремонта жилья, поврежденного из-за боевых действий.

Как заявил один из создателей monobank Олег Гороховский, к концу второго дня работы государственной программы банк уже оформил 100 000 карт «єВідновлення».

2. «Ощадбанк» закрыл возможность P2P-переводов через свой сайт

Государственный «Ощадбанк» объявил о закрытии возможности P2P-переводов через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка о проведении им платежа через «Ощадбанк» на игорную компанию без лицензии «1win». Перевод прошел с МСС-кодом 6012 («финансовые услуги»).

«Перевод, послуживший основанием для обвинений в адрес «Ощадбанка», был обычным P2P-переводом, созданным на официальном сайте банка для физических лиц. С учетом того, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, т.к. это находится вне зоны влияния банка, было принято решение временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте», - сообщило финансовое учреждение.

«Ощадбанк» добавил, что анализ нетипичной активности таких операций, а также самостоятельные тестовые операции подтвердили возможность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам в национальной валюте

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам в гривне отметились сразу 8 банков.

«КомИнБанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 16,75 до 17,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 17,25 до 18,25% годовых;

на 12 месяцев – с 17,75 до 18,75% годовых.

«Кредит Днепр Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 17 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 17,5 до 20% годовых.

Sense Bank повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 17% годовых.

«МТБ Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16 до 16,50% годовых;

на 6 месяцев – с 17 до 17,50% годовых;

на 9 месяцев – с 16,50 до 17.20% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 16,50% годовых.

«Таскомбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 16 до 17% годовых.

«Восток Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 16% годовых.

«Кредобанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14,5 до 15,5% годовых.

Банк «Пивденный» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 2% годовых:

на 3 месяца – с 14 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 17% годовых;

4. Unex Bank вернул начисление кешбэка при оплате картами

Unex Bank объявил о возобновлении начисления кешбэка при оплате картами банка в размере 1% от суммы транзакции. При этом кешбэк начисляется почти на все транзакции (список МСС-кодов исключений – в «Официальных правилах программы Cash Back»).

Никаких ограничений по максимальной сумме выплат не установлено, т.е. действует принцип «Больше тратишь – больше получаешь».