Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Банки начали выдачу карт в рамках государственной программы помощи по восстановлению жилья
10 мая 2023 года в рамках государственной программы «єВідновлення» 5 украинских банков:
- «А-Банк»;
- monobank;
- «Приватбанк»;
- «ПУМБ»;
- Sense Bank
начали выдачу карт для получения денежной помощи украинцам для ремонта жилья, поврежденного из-за боевых действий.
Как заявил один из создателей monobank Олег Гороховский, к концу второго дня работы государственной программы банк уже оформил 100 000 карт «єВідновлення».
2. «Ощадбанк» закрыл возможность P2P-переводов через свой сайт
Государственный «Ощадбанк» объявил о закрытии возможности P2P-переводов через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка о проведении им платежа через «Ощадбанк» на игорную компанию без лицензии «1win». Перевод прошел с МСС-кодом 6012 («финансовые услуги»).
«Перевод, послуживший основанием для обвинений в адрес «Ощадбанка», был обычным P2P-переводом, созданным на официальном сайте банка для физических лиц. С учетом того, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, т.к. это находится вне зоны влияния банка, было принято решение временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте», - сообщило финансовое учреждение.
«Ощадбанк» добавил, что анализ нетипичной активности таких операций, а также самостоятельные тестовые операции подтвердили возможность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях.
3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам в национальной валюте
На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам в гривне отметились сразу 8 банков.
«КомИнБанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:
на 3 месяца – с 16,75 до 17,75% годовых;
на 6 и 9 месяцев – с 17,25 до 18,25% годовых;
на 12 месяцев – с 17,75 до 18,75% годовых.
«Кредит Днепр Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:
на 3 месяца – с 17 до 18% годовых;
на 6 месяцев – с 17,5 до 20% годовых.
Sense Bank повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 1% годовых:
на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;
на 6 месяцев – с 16 до 17% годовых.
«МТБ Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 16 до 16,50% годовых;
на 6 месяцев – с 17 до 17,50% годовых;
на 9 месяцев – с 16,50 до 17.20% годовых;
на 12 месяцев – с 16 до 16,50% годовых.
«Таскомбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 16 до 17% годовых.
«Восток Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 16% годовых.
«Кредобанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14,5 до 15,5% годовых.
Банк «Пивденный» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 2% годовых:
на 3 месяца – с 14 до 16% годовых;
на 6 месяцев – с 15 до 17% годовых;
4. Unex Bank вернул начисление кешбэка при оплате картами
Unex Bank объявил о возобновлении начисления кешбэка при оплате картами банка в размере 1% от суммы транзакции. При этом кешбэк начисляется почти на все транзакции (список МСС-кодов исключений – в «Официальных правилах программы Cash Back»).
Никаких ограничений по максимальной сумме выплат не установлено, т.е. действует принцип «Больше тратишь – больше получаешь».