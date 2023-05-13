Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Банки розпочали видачу карток у рамках державної програми допомоги з відновлення житла

10 травня 2023 року в рамках державної програми «ЄВідновлення» 5 українських банків:

- "А-Банк";

- monobank;

- "Приватбанк";

- "ПУМБ";

- Sense Bank

розпочали видачу карток для отримання грошової допомоги українцям для ремонту житла, пошкодженого через бойові дії.

Як заявив один із творців monobank Олег Гороховський, до кінця другого дня роботи державної програми банк вже оформив 100 000 карток «ЄВідновлення».

2. Ощадбанк закрив можливість P2P-переказів через свій сайт

Державний Ощадбанк оголосив про закриття можливості P2P-переказів через свій сайт після повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про проведення ним платежу через Ощадбанк на гральну компанію без ліцензії 1win. Переклад пройшов із МСС-кодом 6012 («фінансові послуги»).

«Переклад, який став підставою для звинувачень на адресу Ощадбанку, був звичайним P2P-перекладом, створеним на офіційному сайті банку для фізичних осіб. З огляду на те, що виділити і заблокувати здійснення саме таких операцій неможливо, т.к. це знаходиться поза зоною впливу банку, було ухвалено рішення тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті», - повідомила фінансова установа.

Ощадбанк додав, що аналіз нетипової активності таких операцій, а також самостійні тестові операції підтвердили можливість використання зловмисниками сервісу на сайті банку з незаконною метою.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами у національній валюті

На наступному тижні підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами у гривні відзначилися відразу 8 банків.

«КомІнБанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 16,75% до 17,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 17,25 до 18,25% річних;

на 12 місяців – з 17,75% до 18,75% річних.

«Кредит Дніпро Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 17% до 18% річних;

на 6 місяців – із 17,5 до 20% річних.

Sense Bank підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 15 до 16% річних;

на 6 місяців – із 16 до 17% річних.

«МТБ Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 16 до 16,50% річних;

на 6 місяців – із 17 до 17,50% річних;

на 9 місяців – із 16,50 до 17.20% річних;

на 12 місяців – із 16 до 16,50% річних.

"Таскомбанк" підвищив ставки по депозитах у гривні на 6 місяців з 16 до 17% річних.

«Схід Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 16% річних.

«Кредобанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6 місяців з 14,5 до 15,5% річних.

Банк «Південний» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 2% річних:

на 3 місяці – з 14 до 16% річних;

на 6 місяців – з 15 до 17% річних;

4. Unex Bank повернув нарахування кешбеку під час оплати картками

Unex Bank оголосив про поновлення нарахування кешбеку при оплаті картками банку у розмірі 1% від суми транзакції. При цьому кешбек нараховується майже на всі транзакції (список МСС-кодів винятків – в Офіційних правилах програми Cash Back).

Жодних обмежень за максимальну суму виплат не встановлено, тобто. діє принцип "Більше витрачаєш - більше отримуєш".