Воздушные Силы этой ночью уничтожили 17 из 21 дронов, выпущенных РФ
Есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Воздушных Силах ВСУ.
Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп.
К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий.
Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
За прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа "Ланцет".