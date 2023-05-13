Воздушные Силы этой ночью уничтожили 17 из 21 дронов, выпущенных РФ

Есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Воздушных Силах ВСУ.

Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп.

К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий.

Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

За прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа "Ланцет".