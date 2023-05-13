Повітряні Сили цієї ночі знищили 17 із 21 дронів, випущених РФ

Є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Повітряних Силах ЗСУ.

Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет".