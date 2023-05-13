В Клинцах Брянской области упал очередной российский вертолет

На этот раз авиатроща произошла на Брянщине, сообщает Деловая столица.

В Клинцах Брянской области сбили вертолет, пишет "ДС" по информации, распространяющейся в пабликах.

"На Брянщине "отрицательно взлетел" очередной российский вертолет. Вероятно, был сбит собственной ПВО" , — комментируют не без судьбы сарказма украинцы.

А нардеп Алексей Гончаренко так описал событие:

"Брянская область РФ — уже два вертолета сбиты. Кажется, брянская ПВО может оставить Россию совсем без вертолётов. Так держать!"

Очевидцы же сообщают, что перед падением техники раздался взрыв. Вероятно, его сбили. Предварительно вертолет обрушился рядом с жилыми домами.