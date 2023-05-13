У Клинцях Брянської області впав черговий російський гелікоптер
Цього разу авіатроща сталася на Брянщині, повідомляє Ділова столиця.
У Клінцах Брянської області збили гелікоптер, пише "ДС" за інформацією, що шириться в пабліках.
"На Брянщині "отріцатєльно взлєтєл" черговий російський гелікоптер. Ймовірно, був збитий власною ППО", — коментують не без долі сарказму українці.
А нардеп Олексій Гончаренко так описав подію:
"Брянська область РФ — вже два гелікоптери збито. Здається, брянська ППО може лишити Росію зовсім без гвинтокрилів. Так тримати!"
Очевидці ж повідомляють, що перед падінням техніки пролунав вибух. Імовірно, його збили. Попередньо вертоліт обвалився поруч із житловими будинками.