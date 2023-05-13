У Клинцях Брянської області впав черговий російський гелікоптер

Цього разу авіатроща сталася на Брянщині, повідомляє Ділова столиця.

У Клінцах Брянської області збили гелікоптер, пише "ДС" за інформацією, що шириться в пабліках.

"На Брянщині "отріцатєльно взлєтєл" черговий російський гелікоптер. Ймовірно, був збитий власною ППО" , — коментують не без долі сарказму українці.

А нардеп Олексій Гончаренко так описав подію:

"Брянська область РФ — вже два гелікоптери збито. Здається, брянська ППО може лишити Росію зовсім без гвинтокрилів. Так тримати!"

Очевидці ж повідомляють, що перед падінням техніки пролунав вибух. Імовірно, його збили. Попередньо вертоліт обвалився поруч із житловими будинками.