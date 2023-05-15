Лето на валютном рынке. Что будет с долларом

На валютном рынке наступило лето. Колебания курса доллара становятся все слабее и малозаметнее. На протяжении одного дня они редко превышают 5 копеек. Выраженный тренд на укрепление национальной валюты, наблюдавшийся в марте и апреле этого года, сменился движением в узком горизонтальном диапазоне, который специалисты по техническому анализу любят называть «боковиком».

Если две недели назад доллар дешевел, то на прошлой неделе он немного вырос в цене. Утром понедельника 8 мая оптовые обменные пункты столицы предлагали наличного «американца» по 37,62-37,65 гривен, а уже в среду 10 мая ценники на табло выросли до 37,75-37,77 гривен. Впрочем, такая цена не смогла продержаться долго и опять пошла вниз. К обеду понедельника 15 мая курс продажи доллара в Киеве вновь опустился до 37,64-37,65 гривен, т.е. фактически вернулся к цифрам недельной давности.

Сколько стоит доллар в других городах Украины? В Харькове доллар сегодня в обед продают по 37,72 гривен, в Полтаве – по 37,75 гривен, в Днепре цена совпадает с киевской - 37,64-37,67 гривен. По 37,65 гривен продают доллар в Одессе и Николаеве, по 37,67 – во Львове. Для постороннего наблюдателя может показаться, что курс вообще не меняется. И такой вывод не будет слишком далек от истины.

Что же происходит с долларом?

Национальный банк, продавая банкам трехмесячные депозитные сертификаты со ставкой доходности 25% годовых, фактически вынуждает их активизировать привлечение от населения ресурсов именно в национальной валюте – гривне. Проценты по депозитам на срок 3 и 6 месяцев достигли 20-21% годовых. Видя, что курс доллара после снижения удерживается на одном уровне, находится все больше желающих опять перевести валюту в гривну и разместить ее на краткосрочный депозит, чтобы на фоне стабильности доллара заработать больше, чем, например, на конвертационном депозите.

Как следствие, растет предложение валюты от населения, а банки, идя навстречу такой тенденции, понижают курс приема и скупают доллары и евро все дешевле и дешевле.

В отличие от наличного валютного рынка, на межбанковском поводов для оптимизма нет и в помине. На прошлой неделе вновь почти в 2 раза выросли объемы интервенций Национального банка: за период с 8 по 12 мая НБУ продал 552,21 млн долларов, при этом выкупив всего 16,47 млн долларов «излишков». Чистая продажа Нацбанком валюты (т.е. превышение объемов проданной валюты над купленной) за неполные 4,5 месяца 2023 года достигла 9,35 млрд долларов. Налицо снижение предложения валюты от экспортеров, которые переживают непростые времена: сказываются проблемы с вывозом зерна и других сельскохозяйственных культур через «зерновой коридор» и соседние страны.

Если бы официальный и рыночный курс доллара сравнялись, можно было бы наладить переток валюты с наличного рынка на межбанковский и таким образом частично снять проблему. Однако текущая разница в 3% (наличный пока что дороже безналичного) не позволяет это сделать. Впрочем, пока Национаьный банк имеет стабильные поступления финансовой помощи из-за рубежа, беспокоиться о том, как покрывать дефицит безналичной валюты, не приходится.

Что будет с долларом в мае? Сколько будет стоить доллар в мае?

Озвученный нами ранее прогноз не потерял свою актуальность: доллар продолжит колебания в диапазоне 37,50-38,00 гривен до конца мая, если не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, способных существенно повлиять на курсообразование. Попытки приблизиться к нижней его границе – уровню 37,50 – будут продолжаться, однако чем дешевле становится доллар, тем больше становится желающих его купить и тем меньше тех, кто хочет расстаться с валютой. Поэтому сделаем осторожное предположение: мы не увидим на этой неделе продажу доллара ниже отметки 37,50, несмотря на то, что от этого уровня нас отделяет каких-то 14-15 копеек.

В целом же, остающиеся до конца мая две недели на валютном рынке будут такими же спокойными и малоактивными, как и прежде. Можно сказать, что доллар «впал в летнюю спячку».