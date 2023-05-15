Літо на валютному ринку. Що буде з доларом

На валютному ринку настало літо. Коливання курсу долара стають дедалі слабшими і малопомітними. Протягом одного дня вони нечасто перевищують 5 копійок. Виражений тренд на зміцнення національної валюти, що спостерігався у березні та квітні цього року, змінився рухом у вузькому горизонтальному діапазоні, який фахівці з технічного аналізу люблять називати «боковиком».

Якщо два тижні тому долар дешевшав, то минулого тижня він трохи зріс у ціні. Вранці понеділка 8 травня оптові обмінні пункти столиці пропонували готівкового «американця» по 37,62-37,65 гривні, а вже в середу 10 травня цінники на табло зросли до 37,75-37,77 гривні. Втім, така ціна не змогла протриматися довго і знову пішла вниз. До обіду понеділка, 15 травня, курс продажу долара в Києві знову опустився до 37,64-37,65 гривень, тобто. фактично повернувся до цифр тижневої давності.

Скільки коштує долар в інших містах України? У Харкові долар сьогодні в обід продають по 37,72 гривні, у Полтаві - по 37,75 гривні, у Дніпрі ціна збігається з київською - 37,64-37,67 гривні. По 37,65 гривень продають долар в Одесі та Миколаєві, по 37,67 – у Львові. Для стороннього спостерігача може здатися, що курс взагалі змінюється. І такий висновок не буде надто далеким від істини.

Що ж відбувається із доларом?

Національний банк, продаючи банкам тримісячні депозитні сертифікати зі ставкою прибутковості 25% річних, фактично змушує їх активізувати залучення від населення ресурсів саме у національній валюті – гривні. Відсотки за депозитами терміном 3 і 6 місяців досягли 20-21% річних. Бачачи, що курс долара після зниження утримується на одному рівні, перебуває все більше охочих знову перевести валюту в гривню і розмістити її на короткостроковий депозит, щоб на фоні стабільності долара заробити більше, ніж, наприклад, на депозиті конвертації.

Як наслідок, зростає пропозиція валюти від населення, а банки, йдучи назустріч такій тенденції, знижують курс прийому та скуповують долари та євро дешевше та дешевше.

На відміну від готівкового валютного ринку, на міжбанківському приводів для оптимізму немає й близько. Минулого тижня знову майже вдвічі зросли обсяги інтервенцій Національного банку: за період з 8 по 12 травня НБУ продав 552,21 млн. доларів, при цьому викупивши всього 16,47 млн. доларів «надлишків». Чистий продаж Нацбанком валюти (тобто перевищення обсягів проданої валюти над купленою) за неповні 4,5 місяці 2023 року досяг 9,35 млрд доларів. В наявності зниження пропозиції валюти від експортерів, які переживають непрості часи: позначаються проблеми з вивезенням зерна та інших сільськогосподарських культур через «зерновий коридор» та сусідні країни.

Якщо б офіційний та ринковий курс долара зрівнялися, можна було б налагодити перетікання валюти з готівкового ринку на міжбанківський і таким чином частково зняти проблему. Однак поточна різниця в 3% (готівка поки що дорожча за безготівковий) не дозволяє це зробити. Втім, поки Національний банк має стабільні надходження фінансової допомоги з-за кордону, турбуватися про те, як покривати дефіцит безготівкової валюти, не доводиться.

Що буде з доларом у травні? Скільки коштуватиме долар у травні?

Озвучений нами раніше прогноз не втратив своєї актуальності: долар продовжить коливання в діапазоні 37,50-38,00 гривень до кінця травня, якщо не станеться якихось форс-мажорних подій, здатних суттєво вплинути на курсоутворення. Спроби наблизитися до нижньої його межі – рівня 37,50 – продовжуватимуться, проте чим дешевшим стає долар, тим більше бажають його купити і тим менше тих, хто хоче розлучитися з валютою. Тому зробимо обережне припущення: ми не побачимо цього тижня продаж долара нижче за відмітку 37,50, незважаючи на те, що від цього рівня нас відокремлює якихось 14-15 копійок.

Загалом два тижні, що залишаються до кінця травня, на валютному ринку будуть такими ж спокійними і малоактивними, як і раніше. Можна сказати, що долар «впав у літню сплячку».