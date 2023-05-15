Мониторинги обменников криптовалют: какой сервис выбрать

Сегодня пользователям доступно огромное количество обменных сервисов для работы с криптовалютой, но не все из них одинаково безопасны, надежны, удобны и выгодны. Сделать правильный выбор помогают мониторинговые платформы — с ними вы получаете доступ к всегда актуальному рейтингу криптообменников с лучшими условиями, который основан на глубоком анализе, проверенных данных и реальных отзывах.

Сегодня мы расскажем про тройку топовых мониторинговых сервисов на нашем крипторынке, которые позволяют найти оптимальное предложение среди массы обменников. Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с лучшими ресурсами, которые выбирают украинские пользователи.

Обзор Scanbit

Scanbit — надежный рейтинг криптообменников и мониторинг репутации обменных площадок. Сервис специализируется на подборе наилучших обменников и бирж с точки зрения выгоды курса и качества услуг. Команда Scanbit проверяет каждую торговую площадку вручную и справедливо оценивает параметры защищенности и конфиденциальности, функционала и инструментария, публичности и репутации, доступности и удобства.

Ключевая особенность Scanbit заключается в том, что это украинский ресурс, ориентированный на украинскую аудиторию. В нем нет направлений, связанных с рублями, а обменники и биржи, которые продолжают сотрудничество с россией обозначены специальным символом. Это позволяет пользователям отфильтровать такие сервисы и избежать взаимодействия с ними.

Предлагаемый ресурсом рейтинг перманентно является актуальным — информация постоянно обновляется в зависимости от деятельности обменника/биржи и отзывов пользователей. Чтобы ознакомиться с курсами сервисов, необходимо указать направление обмена — Scanbit поддерживает 75 криптовалют.

В мониторинге Scanbit для каждого сервиса вы можете найти оценку по пяти важнейшим параметрам и реальные отзывы клиентов. Отзывы отслеживаются командой на огромном количестве трастовых ресурсов и берутся из множества доступных источников — их база, пожалуй, является самой обширной.

Так, сервис Scanbit составляет топ обменных площадок по таким критериям:

репутация — максимально 30 баллов;

функциональность — максимально 20 баллов;

безопасность — максимально 15 баллов;

публичность — максимально 10 баллов;

удобство — максимально 25 баллов.

Кроме того, мониторинг позволяет вам осуществлять только прозрачный обмен — вы всегда в курсе комиссий и лимитов каждого обменника или биржи, а значит можете выбрать оптимальное для вас решение.

Все сервисы перед добавлением в мониторинг Scanbit тщательно отбираются и очень внимательно проверяются на надежность. Минимальные требования для добавления торговой платформы — активная деятельность в течение не менее трех месяцев, хорошая репутация, наличие сертификатов безопасности, прозрачные обменные условия, положительные отзывы пользователей.

Из недостатков Scanbit — относительно небольшое количество доступных для отслеживания обменников и бирж.

Обзор Bestchange

BestChange — популярный сайт-агрегатор информации о криптообменниках, позволяющий выбирать торговую площадку и сравнивать курсы цифровых монет и комиссии на различных сервисах в режиме реального времени. Мониторинговый ресурс помогает криптопользователям определять самые выгодные условия обмена на рынке с 2007 года.

По состоянию на май 2023 года BestChange поддерживает около 400 обменных пунктов, а скорость обновления курсов составляет 3-4 секунды. Сервис преимущественно ориентирован на русскоязычную аудиторию, но также поддерживает адаптированную под англоязычную аудиторию версию.

Агрегатор собирает данные об обменных курсах с огромного количества онлайн сервисов, а клиенты могут выбрать интересующие их активы и легко определить самые выгодные условия для совершения операции.

Ключевой функционал BestChange заключается в сравнении криптообменников по разным направлениям для нахождения лучших предложений. Ресурс также поддерживает дополнительные инструменты и предоставляет пользователям следующие функции:

конвертер, калькулятор, статистика курсов;

отслеживание резервов — вы можете проверить, какое количество валюты доступно на каждом обменнике;

отзывы — вы можете делиться впечатлениями об обменных сервисах, чтобы помочь другим пользователям сделать правильный выбор;

автоматические обмены — вы можете создавать автоматические обмены между разными цифровыми монетами, используя API отдельных обменников;

возможность «двойного обмена» — вы можете совершать обмен через транзитный актив;

системы жалоб и вознаграждений.

Ключевые преимущества BestChange:

большое количество поддерживаемых для отслеживания обменников;

режим реального времени и всегда актуальные данные;

удобный интерфейс.

Главные недостатки BestChange:

активное сотрудничество с российскими сервисами;

поддержка ненадежных обменников — не все площадки, представленные в агрегаторе, являются проверенными и безопасными;

не очень обширный функционал и ограниченный инструментарий;

невозможность проверить репутацию обменника — при выборе обменного сервиса нужно учитывать не только курсы и условия.

В целом мониторинг BestChange является удобным, но одного его, без проведения дополнительных исследований, вряд ли будет достаточно для выбора действительно надежного и проверенного обменника.

Обзор Exchangesumo

Exchangesumo — онлайн сервис листинга криптообменников с мониторингом курсов и отслеживанием торговых объемов. Пользователи сайта получают доступ к аналитике и могут сравнивать цены на криптовалюты и ликвидность одновременно на нескольких торговых площадках в онлайн режиме.

Ресурс также предоставляет доступ к статистике по торговым парам и динамике изменения курсов, а также отображает данные о больших ордерах и арбитражных возможностях поддерживаемых бирж. Функционал Exchangesumo доступен только зарегистрированным пользователям. Кроме того, клиенты сервиса могут установить мониторинг за интересующими валютами и получать уведомления в случае существенной положительной или отрицательной динамики по курсу или торговым объемам.

Как заявляют представители ресурса, все обменники проходят строжайший отбор перед попаданием в рейтинг — Exchangesumo не торгует криптовалютой, у них нет «своих» сервисов, они тщательно и объективно оценивают обменники и учитывают только реальные отзывы.

Exchangesumo предлагает пользователям кэшбэк до 35% от прибыли самого сервиса — у клиентов есть возможность получить вознаграждение за отзыв, а также для клиентов доступно страхование сделок на лучших обменных платформах на сумму до $3000.

Ключевые преимущества Exchangesumo:

актуальные данные в режиме реального времени;

обширный функционал для аналитики и мониторинга криптосервисов;

поддержка большого количества крупных обменных пунктов;

наличие API для интеграции со сторонними приложениями и продуктами;

удобный интерфейс и возможность настройки уведомлений.

Главные недостатки Exchangesumo:

активное сотрудничество с российскими сервисами;

необходимость оформления платной подписки для доступа к полному функционалу;

ограниченность данных для пользователей, которые ищут детальную и точную информацию.

Почему лучше пользоваться мониторингом

Мониторинговые сервисы с рейтингом онлайн обменников и бирж существенно облегчают процесс поиска надежной и проверенной платформы. Используя функционал мониторинга, вы можете отфильтровать обменные ресурсы по различным параметрам и выбрать оптимальный для вас вариант.

Такой подход к поиску криптосервиса имеет большое количество преимуществ по сравнению с ручным поиском: