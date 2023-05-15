Моніторинги обмінників криптовалют: який сервіс вибрати

Сьогодні користувачам доступна величезна кількість обмінних сервісів для роботи з криптовалютою, але не всі однаково безпечні, надійні, зручні і вигідні. Зробити правильний вибір допомагають моніторингові платформи — з ними ви отримуєте доступ до завжди актуального рейтингу криптообмінників з найкращими умовами, який ґрунтується на глибокому аналізі, перевірених даних та реальних відгуках.

Сьогодні ми розповімо про трійку топових моніторингових сервісів на нашому крипторинку, які дозволяють знайти оптимальну пропозицію серед мас обмінників. Продовжуйте читати, щоб ознайомитись із найкращими ресурсами, які обирають українські користувачі.

Огляд Scanbit

Scanbit – надійний рейтинг криптообмінників та моніторинг репутації обмінних майданчиків. Сервіс спеціалізується на підборі найкращих обмінників та бірж з погляду вигоди курсу та якості послуг. Команда Scanbit перевіряє кожен торговий майданчик вручну і справедливо оцінює параметри захищеності та конфіденційності, функціоналу та інструментарію, публічності та репутації, доступності та зручності.

Ключовою особливістю Scanbit є те, що це український ресурс, орієнтований на українську аудиторію. У ньому немає напрямів, пов'язаних із рублями, а обмінники та біржі, які продовжують співпрацю з росією, позначені спеціальним символом. Це дозволяє користувачам відфільтрувати такі послуги та уникнути взаємодії з ними.

Пропонований ресурсом рейтинг є актуальним перманентно — інформація постійно оновлюється залежно від діяльності обмінника/біржі та відгуків користувачів. Щоб ознайомитися з курсами сервісів, необхідно вказати напрямок обміну – Scanbit підтримує 75 криптовалют.

У моніторингу Scanbit для кожного сервісу ви можете знайти оцінку за п'ятьма найважливішими параметрами та реальними відгуками клієнтів. Відгуки відстежуються командою на величезній кількості трастових ресурсів і беруться з безлічі доступних джерел – їх база, мабуть, є найбільшою.

Так, сервіс Scanbit складає топ обмінних майданчиків за такими критеріями:

репутація – максимально 30 балів;

функціональність – максимально 20 балів;

безпека – максимально 15 балів;

публічність - максимально 10 балів;

зручність – максимально 25 балів.

Крім того, моніторинг дозволяє здійснювати тільки прозорий обмін — ви завжди в курсі комісій і лімітів кожного обмінника або біржі, а значить можете вибрати оптимальне для вас рішення.

Всі сервіси перед додаванням до моніторингу Scanbit ретельно відбираються і дуже уважно перевіряються на надійність. Мінімальні вимоги для додавання торгової платформи — активна діяльність не менше трьох місяців, хороша репутація, наявність сертифікатів безпеки, прозорі обмінні умови, позитивні відгуки користувачів.

З недоліків Scanbit – відносно невелика кількість доступних для відстеження обмінників та бірж.

Огляд Bestchange

BestChange – популярний сайт-агрегатор інформації про криптообмінники, що дозволяє вибирати торговий майданчик та порівнювати курси цифрових монет та комісії на різних сервісах у режимі реального часу. Моніторинговий ресурс допомагає криптокористувачам визначати найвигідніші умови обміну на ринку з 2007 року.

Станом на травень 2023 року BestChange підтримує близько 400 обмінних пунктів, а швидкість оновлення курсів становить 3-4 секунди. Сервіс переважно орієнтований на російськомовну аудиторію, але також підтримує адаптовану під англомовну аудиторію версію.

Агрегатор збирає дані про обмінні курси з величезної кількості онлайн сервісів, а клієнти можуть вибрати активи, що їх цікавлять, і легко визначити найвигідніші умови для здійснення операції.

Ключовий функціонал BestChange полягає у порівнянні криптообмінників за різними напрямками для знаходження найкращих пропозицій. Ресурс також підтримує додаткові інструменти та надає користувачам такі функції:

конвертер, калькулятор, статистика курсів;

відстеження резервів — ви можете перевірити, яка кількість валют доступна на кожному обміннику;

відгуки – ви можете ділитися враженнями про обмінні сервіси, щоб допомогти іншим користувачам зробити правильний вибір;

автоматичні обміни — ви можете створювати автоматичні обміни між різними цифровими монетами, використовуючи окремі обмінники API;

можливість "подвійного обміну" – ви можете здійснювати обмін через транзитний актив;

системи скарг та винагород.

Ключові переваги BestChange:

велика кількість підтримуваних для відстеження обмінників;

режим реального часу та завжди актуальні дані;

зручний інтерфейс.

Головні недоліки BestChange:

активна співпрацю з російськими сервісами;

підтримка ненадійних обмінників – не всі майданчики, представлені в агрегаторі, є перевіреними та безпечними;

не дуже великий функціонал та обмежений інструментарій;

неможливість перевірити репутацію обмінника – при виборі обмінного сервісу потрібно враховувати не лише курси та умови.

Загалом моніторинг BestChange є зручним, але одного його, без проведення додаткових досліджень, навряд чи буде достатньо вибору дійсно надійного і перевіреного обмінника.

Огляд Exchangesumo

Exchangesumo – онлайн сервіс лістингу криптообмінників з моніторингом курсів та відстеження торгових обсягів. Користувачі сайту отримують доступ до аналітики та можуть порівнювати ціни на криптовалюти та ліквідність одночасно на кількох торгових майданчиках в онлайн режимі.

Ресурс також надає доступ до статистики з торгових пар і динаміки зміни курсів, а також відображає дані про великі ордери та арбітражні можливості підтримуваних бірж. Функціонал Exchangesumo доступний лише зареєстрованим користувачам. Крім того, клієнти сервісу можуть встановити моніторинг за валютами, що цікавлять, і отримувати повідомлення у разі істотної позитивної або негативної динаміки за курсом або торговими обсягами.

Як заявляють представники ресурсу, всі обмінники проходять найсуворіший відбір перед потраплянням до рейтингу – Exchangesumo не торгує криптовалютою, у них немає «своїх» сервісів, вони ретельно та об'єктивно оцінюють обмінники та враховують лише реальні відгуки.

Exchangesumo пропонує користувачам кешбек до 35% від прибутку самого сервісу — клієнти мають можливість отримати винагороду за відгук, а також клієнтам доступне страхування угод на кращих обмінних платформах на суму до $3000.

Ключові переваги Exchangesumo:

актуальні дані у режимі реального часу;

великий функціонал для аналітики та моніторингу криптосервісів;

підтримка великої кількості великих обмінних пунктів;

наявність API для інтеграції зі сторонніми програмами та продуктами;

зручний інтерфейс та можливість налаштування повідомлень.

Головні недоліки Exchangesumo:

активна співпрацю з російськими сервісами;

необхідність оформлення платної передплати доступу до повного функціоналу;

обмеженість даних для користувачів, які шукають детальну та точну інформацію.

Чому краще користуватися моніторингом

Моніторингові сервіси з рейтингом онлайн обмінників та бірж суттєво полегшують процес пошуку надійної та перевіреної платформи. Використовуючи функціонал моніторингу, ви можете відфільтрувати обмінні ресурси за різними параметрами та вибрати оптимальний для вас варіант.

Такий підхід до пошуку криптосервісу має велику кількість переваг у порівнянні з ручним пошуком: