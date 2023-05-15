Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти Лукашенко

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента Александра Лукашенко призвала готовиться "к любому сценарию", сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление Тихановская опубликовала в Twitter.

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России" , – заявила белорусская оппозиционерка.

Она также призвала международное сообщество "действовать на опережение и быстро".

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Напомним, о состоянии белорусского лидера или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.

По данным независимых СМИ, вечером 13 мая кортеж в сопровождении спецподразделения "Стрелы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.

В то же время днем в понедельник белорусские государственные СМИ показали кадры с Лукашенко, который прибыл в центральный командный пункт военно-воздушных сил Беларуси, причем аналитики обратили внимание на то, что у него перебинтована одна рука.

Отметим, что согласно Конституции Беларуси в случае недееспособности или смерти Лукашенко высшая власть в стране перейдет к спикеру верхней палаты парламента, Совета Республики, до новых выборов. Сейчас эту должность занимает 62-летняя Наталья Кочанова – бывшая руководительница аппарата Лукашенко, которая считается лояльным и жестким политиком.