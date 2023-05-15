Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті Лукашенка

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента Александра Лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію", повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter.

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії" , – заявила білоруська опозиціонерка.

Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.

Водночас удень у понеділок білоруські державні ЗМІ показали кадри з Лукашенком, який прибув до центрального командного пункту військово-повітряних сил Білорусі, причому аналітики звернули увагу на те, що в нього перебинтована одна рука.

Зазначимо, що згідно з Конституцією Білорусі в разі недієздатності або смерті Лукашенка найвища влада в країні перейде до спікера верхньої палати парламенту, Ради Республіки, до нових виборів. Нині цю посаду обіймає 62-річна Наталія Кочанова – колишня керівниця апарату Лукашенка, яка вважається лояльним і жорстким політиком.