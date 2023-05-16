СБУ сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену Фуксу

Служба безопасности Украины обвинила подсанкционного бизнесмена Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу СБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В СБУ заявили, что Фукс с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен.

По данным СБУ, холдинг Фукса подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Затем за бесценок выкупали у банковских учреждений кредитные обязательства этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.