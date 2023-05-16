СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу

Служба безпеки України звинуватила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу СБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У СБУ заявили, що Фукс 2018 року незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень.

З даними СБУ, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Потім за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов’язання цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.