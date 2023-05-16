Коррупция в Верховном Суде: Князев задержан, Жеваго отрицает причастность

Глава Верховного Суда Всеволод Князев и еще один человек задержаны по подозрению в получении взятки, продолжаются следственные действия, подозрения готовятся. Об этом заявили руководители НАБУ и САП 16 мая на брифинге﻿ относительно разоблаченной схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.

"Сейчас уже в настоящее время есть лица, задержанные по подозрению в совершении указанного уголовного преступления. Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении главы суда...

В настоящее время задержан глава Верховного Суда и принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному преступлению" , - заявил прокурор.

Подозрение Князеву по состоянию на 12:00 еще не вручили, Уголовный процессуальный кодекс дает на это 24 часа. Сообщение о подозрении готовится и будет вручено, сообщил прокурор САП.

Два человека задержаны, подозрения еще не сообщены никому, сказал руководитель САП Александр Клименко.

Следственные действия с судьями Верховного Суда и посредниками в этой схеме еще продолжаются.

Средства изъяты.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что это – самое резонансное дело в истории работы НАБУ и САП и самое большое разоблачение в судебной ветви власти.

По словам Кривоноса, бюро получило информацию о "деятельности преступной группировки с привлечением посредников, судей с привлечением руководства судейской ветви власти".

НАБУ решило осуществить "оперативное проникновение" и действовать с помощью "детектива под прикрытием".

В свою очередь пресс-служба Константина Жеваго, которого в СМИ называют связанным со взяткой Князеву, уверяет, что "он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки главой или судьями Верховного Суда". Там отрицают связь этого дела с решением Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 года по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является Константин Жеваго.

Жеваго заявил, что события вокруг Верховного Суда могут иметь целью дискредитацию этого государственного органа.

По его убеждению, правоохранительные органы, которые публично заявили о выявленных признаках взяточничества, должны доказать свои обвинения путем доказательного следствия, с приговором суда.

Жеваго заверил, что в случае необходимости он и юристы соответствующих компаний готовы предоставить все надлежащие объяснения следствию и судебным инстанциям.