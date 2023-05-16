Корупція у Верховному Суді: Князєва затримано, Жеваго заперечує причетність

Голову Верховного Суду Всеволода Князєва та ще одну людину затримано за підозрою в отриманні хабара, тривають слідчі дії, підозри готуються. Про це заявили керівники НАБУ та САП 16 травня на брифінгу щодо викритої схеми отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.

"Наразі вже зараз є особи, затримані за підозрою у скоєнні зазначеного кримінального злочину. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями щодо забезпечення заходів кримінального провадження щодо глави суду...

Наразі затримано голову Верховного Суду та вживають заходів щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального злочину" , - заявив прокурор.

Підозра Князєву станом на 12:00 ще не вручили, Кримінальний процесуальний кодекс дає на це 24 години. Повідомлення про підозру готується та буде вручено, повідомив прокурор САП.

Двох людей затримано, підозри ще не повідомлено нікому, сказав керівник САП Олександр Клименко.

Слідчі дії із суддями Верховного Суду та посередниками у цій схемі ще тривають.

Кошти вилучено.

Директор НАБУ Семен Кривоніс заявив, що це – найрезонансніша справа в історії роботи НАБУ та САП та найбільше викриття у судовій гілці влади.

За словами Кривоноса, бюро отримало інформацію про "діяльність злочинного угруповання із залученням посередників, суддів із залученням керівництва суддівської гілки влади".

НАБУ вирішило здійснити "оперативне проникнення" та діяти за допомогою "детектива під прикриттям".

У свою чергу прес-служба Костянтина Жеваго, якого у ЗМІ називають пов'язаним із хабарем Князєву, запевняє, що "він не має жодного відношення до ситуації з нібито отриманням хабара головою чи суддями Верховного Суду". Там заперечують зв'язок цієї справи із рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 року у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонерів якої є Костянтин Жеваго.

Жеваго заявив, що події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу.

На його переконання, правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства із вироком суду.

Жеваго запевнив, що у разі потреби він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству та судовим інстанціям.