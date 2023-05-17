Шольц: Германия не планирует участвовать в коалиции по поставке истребителей Украине

Германия не видит давления в дискуссии о поставках истребителей Украине. В то же время, Берлин сосредоточен на другой помощи нашей стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике, пишет Aktuelle Nachrichten.

"Что касается нас (Германии, - ред.), то нет никаких требований (об участии в коалиции истребителей, - ред.)... Этот вопрос не столь актуален, как его задают" , - сказал Шольц.

Как отметил канцлер, сегодня Германия сосредоточена на поставках танков, боеприпасов, созданы "действенной системы ремонта" и противовоздушной обороне, поскольку это "очень актуально" для обороноспособности Украины.

Напомним, что премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Тем временем Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16. В то же время у страны нет возможности поставить нашей армии сами самолеты.