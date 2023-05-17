СМИ: Спецпредставитель Китая приехал в Украину

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, приехал в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает El Mundo.

Ли Хуэй уже прибыл в Киев. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что после обеда планируется проведение встречи спецпредставителя Китая с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это была бы первая личная встреча президента Украины с высокопоставленным китайским чиновником после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Пекин ожидает, что Ли Хуэй будет обсуждать возможные пути урегулирования войны в Украине во время европейского тура. Он планирует посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы содействовать мирным переговорам.

Позже сообщалось, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Эта поездка станет частью его турне, начатого с 15 мая, в котором Хуэй посетит не только Украину, но и Польшу, Францию, ФРГ и Россию.