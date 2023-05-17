ЗМІ: Спецпредставник Китаю приїхав в Україну

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, приїхав в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що Лі Хуей вже прибув до Києва. Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив, що після обіду планується проведення зустрічі спецпредставника Китаю з президентом України Володимиром Зеленським.

Це була б перша зустріч особиста президента України з високопоставленим китайським чиновником після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Пекін очікує, що Лі Хуей буде обговорювати можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час європейського туру. Він планує відвідати Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Пізніше повідомлялось, що Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Ця поїздка стане частиною його турне, розпочатого з 15 травня, в якому Хуей відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та Росію.