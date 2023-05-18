ПВО отразила несколько волн атак РФ: уничтожено 29 из 30 крылатых ракет

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона отразила несколько волн российских атак и уничтожила 29 крылатых ракет врага.

С 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. В целом враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

С самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных.