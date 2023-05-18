ППО відбило кілька хвиль атак РФ: знищено 29 із 30 крилатих ракет

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона відбила кілька хвиль російських атак і знищила 29 крилатих ракет ворога.

З 21.00 17 травня до 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет.

Також збиті два ударні БпЛА "Shahed-136/131" і два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Ще раз нагадуємо, що навіть за успішної роботи протиповітряної оборони, уламки збитих у небі ракет обов'язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних.