ОВА: Россияне обстреливают Харьков и область, есть "прилет" в дом
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и область и призвал граждан находиться в укрытиях.
"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", - сообщил глава ОВА.
Синегубов призвал граждан оставаться в укрытиях.
На данный момент воздушную тревогу объявили только в Харьковской области.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода - предварительно из ЗРК С-300.