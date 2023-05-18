ОВА: Россияне обстреливают Харьков и область, есть "прилет" в дом

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил﻿, что российские оккупанты обстреливают Харьков и область и призвал граждан находиться в укрытиях.

"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются" , - сообщил глава ОВА.

Синегубов призвал граждан оставаться в укрытиях.

На данный момент воздушную тревогу объявили только в Харьковской области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода - предварительно из ЗРК С-300.