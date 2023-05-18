ОВА: Росіяни обстрілюють Харків та область, є "приліт" до будинку

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та область і закликав громадян перебувати в укриттях.

"За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано потрапляння до приватного житлового будинку. Під завалами може знаходитися людина. На місці працюють усі екстрені служби. Дані уточнюються" , - повідомив голова ОВА.

Синегубов закликав громадян залишатися в укриттях.

Наразі повітряну тривогу оголосили лише у Харківській області.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Білгорода - попередньо із ЗРК С-300.