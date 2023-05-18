В Британии подтвердили, что Украина начала использовать Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг заявил, что ему известно о применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом Уоллес заявил на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Грамом.

"Все, что я могу сказать, – это то, что, по моей информации, оно (Storm Shadow – ред.) уже использовалось после того, как мы объявили о его отправке в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности" , – сказал он.

Ранее о применении дальнобойных ракет в Украине сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, а накануне британское правительство заявило о планах передать Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.