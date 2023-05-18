В Красноярском крае РФ несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В российском Красноярском крае, который находится в Сибирском округе, с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

"18 мая, в 20:04 (16:04 по киевскому времени - ред.), на перегоне Камарчага - Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет. Возможны задержки пассажирских поездов" , - сказано в сообщении.

При этом причины инцидента не уточняют. На место происшествия якобы направили специальную комиссию для выяснения обстоятельств.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв на железной дороге. Там сошли с рельсов вагоны, которые перевозили зерно.

Позже в ГУР уточнили, что по железной дороге, на которой прогремел взрыв, россияне перевозили и свое оружие.