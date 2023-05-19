Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов и вражескую ПВО

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, украинские бойцы за сутки ликвидировали 660 российских оккупантов, систему ПВО, четыре танка и 12 артсистем врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 201760 (+660) человек ликвидировано,

танков - 3777 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед,

артиллерийских систем - 3210 (+12) ед,

РСЗО - 564 (+1) ед,

средства ПВО - 319 (+1) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2769 (+10),

крылатые ракеты - 1011 (+21),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10) ед,

специальная техника - 419 (+1).

Данные уточняются.