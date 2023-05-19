Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов и вражескую ПВО

Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов и вражескую ПВО
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, украинские бойцы за сутки ликвидировали 660 российских оккупантов, систему ПВО, четыре танка и 12 артсистем врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 201760 (+660) человек ликвидировано, 
  • танков - 3777 (+4) ед, 
  • боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед, 
  • артиллерийских систем - 3210 (+12) ед, 
  • РСЗО - 564 (+1) ед, 
  • средства ПВО - 319 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед, 
  • вертолетов - 294 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2769 (+10),
  • крылатые ракеты - 1011 (+21),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10) ед,
  • специальная техника - 419 (+1).

Данные уточняются.

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