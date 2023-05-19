Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці за добу ліквідували 660 російських окупантів, систему ППО, чотири танки та 12 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3777 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 7377 (+4) од.,
- артилерійських систем - 3210 (+12) од.,
- РСЗВ - 564 (+1) од.,
- засоби ППО - 319 (+1) од.,
- літаків - 308 (+0) од.,
- вертольотів - 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети - 1011 (+21),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6083 (+10) од.,
- спеціальна техніка – 419 (+1).
Дані уточнюються.