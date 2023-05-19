Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО

Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці за добу ліквідували 660 російських окупантів, систему ППО, чотири танки та 12 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3777 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 7377 (+4) од.,
  • артилерійських систем - 3210 (+12) од.,
  • РСЗВ - 564 (+1) од.,
  • засоби ППО - 319 (+1) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
  • крилаті ракети - 1011 (+21),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6083 (+10) од.,
  • спеціальна техніка – 419 (+1).

Дані уточнюються.

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