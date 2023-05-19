Эксперты Profinvestment рассказали, какие есть p2p-площадки для торговли

Торговля на p2p-рынках очень востребована в криптоиндустрии, причем ее актуальность в последние пару лет выросла в разы. Санкции и другие сложности с фиатными операциями в интернете заставляют людей искать другие способы обмена криптовалют на фиат и наоборот. В обменниках – высокие комиссии, поэтому такой вариант нравится не всем.

Эксперты Profinvestment назвали лучшие биржи с p2p-торговлей, которые помогают управлять своими активами безопасно, удобно и выгодно.

Лучшие p2p-биржи по версии экспертов

В список самых востребованных платформ peer-to-peer следует включить:

Binance P2P

OKX P2P

Huobi P2P

Bybit P2P

KuCoin P2P

Gate P2P

MEXC P2P

Garantex

Как можно заметить, в список вошли площадки, которые работают в комплексе с биржей для спотовой торговли. Это дает массу возможностей: начиная от удобного пополнения счета (покупка криптовалюты на баланс с помощью банковской карты, ЮМани, Киви и других способов) и заканчивая арбитражем (распространенный способ заработка – покупать на споте дешевле и продавать с наценкой на p2p).

«Самостоятельные» биржи p2p тоже есть, например, Bitpapa, но они уже вытесняются с рынка перечисленными выше гигантами. За последний год закрылось минимум три платформы (LocalBitcoins, проработавшая более десятилетия, LocalCryptos, Paxful).

Преимущества и недостатки p2p

Плюсы одноранговой торговли на биржах:

Большой выбор способов оплаты. Даже если ваш банк находится под санкциями, им можно воспользоваться для покупки на p2p – ведь оплату вы переводите частному лицу, имеющему счет в том же банке, что никак не запрещается, и биржа здесь не играет никакой роли.

Гибкость рынка. Предложения создают сами пользователи, а их контрагенты выбирают, какое объявление устраивает, учитывая курс, принимаемые варианты оплаты, лимиты транзакции и другие показатели.

Система репутации пользователей. Как и везде, на p2p биржах встречаются мошенники. Чтобы не столкнуться с таким, следует обращать внимание на репутацию и отзывы. Трейдер, у которого 100+ успешно завершенных сделок, вряд ли вас обманет. А вот с трейдером без репутации лучше не связываться, даже если он выставил выгодные условия.

Отсутствие комиссий или они минимальные.

К минусам эксперты Profinvestment относят более низкую ликвидность и скорость торговли, чем на спот рынке. Одна сделка занимает до получаса. Если оба контрагента действуют быстро – можно завершить сделку в пределах пяти минут. Кроме того, на p2p-биржах обычно поддерживается лишь 3-7 криптовалют для покупки.