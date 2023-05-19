Експерти Profinvestment розповіли, які є p2p-майданчики для торгівлі

Торгівля на p2p-ринках дуже популярна в криптоіндустрії, причому її актуальність в останні кілька років зросла в рази. Санкції та інші складнощі з фіатними операціями в інтернеті змушують людей шукати інші способи обміну криптовалют на фіат і навпаки. В обмінниках – високі комісії, тож такий варіант подобається не всім.

Експерти Profinvestment назвали найкращі біржі з p2p-торгівлею , які допомагають керувати своїми активами безпечно, зручно та вигідно.

Найкращі p2p-біржі за версією експертів

До списку найпопулярніших платформ peer-to-peer слід включити:

Binance P2P

OKX P2P

Huobi P2P

Bybit P2P

KuCoin P2P

Gate P2P

MEXC P2P

Garantex

Як можна помітити, до списку увійшли майданчики, які працюють у комплексі із біржею для спотової торгівлі. Це дає безліч можливостей: починаючи від зручного поповнення рахунку (купівля криптовалюти на баланс за допомогою банківської картки, ЮМані, Ківі та інших способів) і закінчуючи арбітражем (поширений спосіб заробітку – купувати на споті дешевше та продавати з націнкою на p2p).

"Самостійні" біржі p2p теж є, наприклад, Bitpapa, але вони вже витісняються з ринку перерахованими вище гігантами. За останній рік закрилося щонайменше три платформи (LocalBitcoins, що пропрацювала більше десятиліття, LocalCryptos, Paxful).

Переваги та недоліки p2p

Плюси однорангової торгівлі на біржах:

Великий вибір способів оплати. Навіть якщо ваш банк знаходиться під санкціями, ним можна скористатися для покупки на p2p – адже оплату ви переказуєте приватній особі, яка має рахунок у тому ж банку, що ніяк не забороняється, і біржа тут не відіграє жодної ролі.

Гнучкість ринку. Пропозиції створюють самі користувачі, а їх контрагенти обирають, яке оголошення влаштовує, враховуючи курс, прийняті варіанти оплати, ліміти транзакції та інші показники.

Система репутації користувачів. Як і скрізь, на p2p біржах зустрічаються шахраї. Щоб не зіткнутися з таким, слід звертати увагу на репутацію та відгуки. Трейдер, який має 100+ успішно завершених угод, навряд чи вас обдурить. А ось із трейдером без репутації краще не зв'язуватися, навіть якщо він виставив вигідні умови.

Відсутність комісій або вони мінімальні.

До мінусів експерти Profinvestment відносять нижчу ліквідність та швидкість торгівлі, ніж на спот ринку. Одна угода займає до півгодини. Якщо обидва контрагенти діють швидко – можна завершити угоду в рамках п'яти хвилин. Крім того, на p2p-біржах зазвичай підтримується лише 3-7 криптовалют для купівлі.