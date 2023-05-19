Експерти Profinvestment розповіли, які є p2p-майданчики для торгівлі
Торгівля на p2p-ринках дуже популярна в криптоіндустрії, причому її актуальність в останні кілька років зросла в рази. Санкції та інші складнощі з фіатними операціями в інтернеті змушують людей шукати інші способи обміну криптовалют на фіат і навпаки. В обмінниках – високі комісії, тож такий варіант подобається не всім.
Експерти Profinvestment назвали найкращі біржі з p2p-торгівлею , які допомагають керувати своїми активами безпечно, зручно та вигідно.
Найкращі p2p-біржі за версією експертів
До списку найпопулярніших платформ peer-to-peer слід включити:
- Binance P2P
- OKX P2P
- Huobi P2P
- Bybit P2P
- KuCoin P2P
- Gate P2P
- MEXC P2P
- Garantex
Як можна помітити, до списку увійшли майданчики, які працюють у комплексі із біржею для спотової торгівлі. Це дає безліч можливостей: починаючи від зручного поповнення рахунку (купівля криптовалюти на баланс за допомогою банківської картки, ЮМані, Ківі та інших способів) і закінчуючи арбітражем (поширений спосіб заробітку – купувати на споті дешевше та продавати з націнкою на p2p).
"Самостійні" біржі p2p теж є, наприклад, Bitpapa, але вони вже витісняються з ринку перерахованими вище гігантами. За останній рік закрилося щонайменше три платформи (LocalBitcoins, що пропрацювала більше десятиліття, LocalCryptos, Paxful).
Переваги та недоліки p2p
Плюси однорангової торгівлі на біржах:
- Великий вибір способів оплати. Навіть якщо ваш банк знаходиться під санкціями, ним можна скористатися для покупки на p2p – адже оплату ви переказуєте приватній особі, яка має рахунок у тому ж банку, що ніяк не забороняється, і біржа тут не відіграє жодної ролі.
- Гнучкість ринку. Пропозиції створюють самі користувачі, а їх контрагенти обирають, яке оголошення влаштовує, враховуючи курс, прийняті варіанти оплати, ліміти транзакції та інші показники.
- Система репутації користувачів. Як і скрізь, на p2p біржах зустрічаються шахраї. Щоб не зіткнутися з таким, слід звертати увагу на репутацію та відгуки. Трейдер, який має 100+ успішно завершених угод, навряд чи вас обдурить. А ось із трейдером без репутації краще не зв'язуватися, навіть якщо він виставив вигідні умови.
- Відсутність комісій або вони мінімальні.
До мінусів експерти Profinvestment відносять нижчу ліквідність та швидкість торгівлі, ніж на спот ринку. Одна угода займає до півгодини. Якщо обидва контрагенти діють швидко – можна завершити угоду в рамках п'яти хвилин. Крім того, на p2p-біржах зазвичай підтримується лише 3-7 криптовалют для купівлі.