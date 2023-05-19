Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы

В оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 19 мая местные жители сообщают о взрывах в пригороде и аэропорту, где располагался личный состав российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

"Взрывы в Мариупольском районе. Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы. Предварительно попадание в место расположения личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта. Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери" , — сказано в сообщении.

По словам советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко в Telegram, местные жители сообщают о взрывах между с. Агробаза и городом.

Также сообщают о взрывах в аэропорту.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области массово курсирует вражеская техника и грузовики с боекомплектом.