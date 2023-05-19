У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

В окупованому Маріуполі Донецької області ввечері 19 травня місцеві жителі повідомляють про вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

"Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці. Попередньо влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати" , — сказано у повідомленні.

За словами радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка у Telegram, місцеві жителі повідомляють про вибухи між с. Агробаза та містом.

Також інформують про вибухи в аеропорту.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області масово курсує ворожа техніка та вантажівки з боєкомплектом.