У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
В окупованому Маріуполі Донецької області ввечері 19 травня місцеві жителі повідомляють про вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.
"Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці. Попередньо влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати", — сказано у повідомленні.
За словами радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка у Telegram, місцеві жителі повідомляють про вибухи між с. Агробаза та містом.
Також інформують про вибухи в аеропорту.
Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області масово курсує ворожа техніка та вантажівки з боєкомплектом.