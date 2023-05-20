Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Ещё один банк начал оформлять конвертационные депозиты

Выросло количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. На уходящей неделе к списку добавился «Укрсиббанк».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 19 мая 2023 года увеличилось до 50-и. В 20 из них открыть подобный депозит можно онлайн. Также в 38 банках можно открыть конвертационный депозит в евро.

2. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 6 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Укрстройинвестбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 17,5 до 20,5% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 20% годовых.

«Мотор-Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 17 до 17,5% годовых;

на 9 месяцев – с 16,5 до 17,5% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 18,5% годовых.

Unex Bank повысил ставку по депозиту в гривне на 3 месяца с 18 до 20% годовых.

«РВС Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 15,60 до 15,95% годовых;

на 12 месяцев – с 16,05 до 16,10% годовых,

при этом снизил ставку по депозиту на 3 месяца с 15,6 до 14,5% годовых.

Также «РВС Банк» повысил ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,25 до 0,55% годовых;

на 12 месяцев – 1,25 до 1,45% годовых,

при этом снизил ставку по депозитам на 6 месяцев с 1,05 до 0,70% годовых.

Банк «Украинский капитал» повысил ставки по депозитам в долларах США на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 0,25 до 2,25% годовых;

на 9 месяцев – с 0,85 до 2,25% годовых;

на 12 месяцев – с 0,95 до 2,50% годовых.

«Кристалбанк» повысил ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,16 до 0,40% годовых;

на 6 месяцев – с 0,15 до 0,50% годовых;

на 12 месяцев – с 0,90 до 1,00% годовых.

Также «Кристалбанк» повысил ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,16 до 0,30% годовых;

на 6 месяцев – с 0,15 до 0,40% годовых.

3. Банки активно меняют тарифы по картам

Сразу три банка на уходящей неделе объявили об изменениях в тарифной политике.

«Банк Восток» с 1 июня 2023 года меняет тарифы по «Карте с кешбэком» и услуги «Собиралочка». По «Карте с кешбэком» уменьшится кешбэк для операций с МСС-кодом 6012 до 0,5%; по остальным МСС-кодам кешбэк останется прежним – 0,7%.

По «Собиралочке» в зависимости от суммы на счете собственники карт получат:

4% (на суммы до 100 000 грн);

5% (на суммы от 100 000,01 грн до 500 000 грн);

6% (на суммы от 500 000,01 грн).

Банк Сredit Agricole с 12 июня меняет тарифы по своим пакетным предложениям. В частности:

- увеличена комиссия за списание средств со счета при осуществлении перевода Р2Р с карты через сервисы других банков/провайдеров до 1% от суммы операции;

- введена комиссия за операцию перевода средств с карточного счета на счета в других банках по IBAN через приложение СА+:

транзакции на сумму менее 5 000 грн – бесплатно, транзакции на сумму более 5 000 грн – 0,3% (максимум 210 грн).

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по следующей ссылке﻿.

«Банк Конкорд» с 19 июня меняет тарифы по картам «NEOCARD» и «LITECARD». В частности, для операций в мобильном приложении NEOBANK : - перевод на счета в других банках по реквизитам IBAN в национальной валюте за счет собственных средств: до 10 000 грн включительно в месяц – не тарифицируется; свыше 10 000 грн – 0,9%, максимум 300 грн (было: до 20 000 грн включительно в месяц – не тарифицируется, свыше 20 000 грн - 0,9%, максимум 300 грн);

- перевод на карту Mastercard / Visa другого украинского банка через сервис P2P в национальной валюте за счет собственных средств: до 10 000 грн включительно в месяц – не тарифицируется; свыше 10 000 грн – 0,5%, минимум 1 грн (было: до 20 000 грн включительно в месяц – не тарифицируется, свыше 20 000 грн - 0,9%, минимум 1 грн).

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по следующей ссылке﻿.