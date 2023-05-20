Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один банк почав оформлювати конвертаційні депозити

Зросла кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня до списку додався «Укрсиббанк».

В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 19 травня 2023 року збільшилася до 50-ти. У 20 із них відкрити подібний депозит можна онлайн. Також у 38 банках можна відкрити конвертаційний депозит у євро.

2. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 6 банків відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Укрбудінвестбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 17% до 18% річних;

на 6 місяців – з 17,5% до 20,5% річних;

на 12 місяців – із 18 до 20% річних.

«Мотор-Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 17 до 17,5% річних;

на 9 місяців – з 16,5% до 17,5% річних;

на 12 місяців - з 18 до 18,5% річних.

Unex Bank підвищив ставку за депозитом у гривні на 3 місяці з 18 до 20% річних.

«РВС Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 15,60 до 15,95% річних;

на 12 місяців - з 16,05 до 16,10% річних,

при цьому знизив ставку за депозитом на 3 місяці з 15,6% до 14,5% річних.

Також «РВС Банк» підвищив ставки за депозитами в доларах США та євро на 3 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,25% до 0,55% річних;

на 12 місяців - 1,25 до 1,45% річних,

при цьому знизив ставку за депозитами на 6 місяців із 1,05 до 0,70% річних.

Банк «Український капітал» підвищив ставки за депозитами в доларах США на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 0,25% до 2,25% річних;

на 9 місяців – з 0,85 до 2,25% річних;

на 12 місяців – з 0,95 до 2,50% річних.

«Кристалбанк» підвищив ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,16% до 0,40% річних;

на 6 місяців – з 0,15% до 0,50% річних;

на 12 місяців – з 0,90 до 1,00% річних.

Також «Кристалбанк» підвищив ставки за депозитами в євро на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 0,16% до 0,30% річних;

на 6 місяців – з 0,15% до 0,40% річних.

3. Банки активно змінюють тарифи за картками

Відразу три банки минулого тижня оголосили про зміни в тарифній політиці.

«Банк Схід» з 1 червня 2023 року змінює тарифи по «Карті з кешбеком» та послуги «Збиралочка». По «Карті з кешбеком» зменшиться кешбек для операцій із МСС-кодом 6012 до 0,5%; за рештою МСС-кодів кешбек залишиться колишнім – 0,7%.

За «Збиралочкою» залежно від суми на рахунку власники карток отримають:

4% (на суми до 100 000 грн.);

5% (на суми від 100 000,01 до 500 000 грн);

6% (на суми від 500 000,01 грн.).

Банк Сredit Agricole з 12 червня змінює тарифи за своїми пакетними пропозиціями. Зокрема:

- збільшено комісію за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки через послуги інших банків/провайдерів до 1% від суми операції;

- введено комісію за операцію переказу коштів з карткового рахунку на рахунки в інших банках по IBAN через додаток СА+:

транзакції на суму менше 5 000 грн. – безкоштовно, транзакції на суму понад 5 000 грн. – 0,3% (максимум 210 грн.).

З повним переліком змін можна ознайомитись за наступним посиланням.

«Банк Конкорд» з 19 червня змінює тарифи за картками «NEOCARD» та «LITECARD». Зокрема, для операцій у мобільному додатку NEOBANK: - переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN у національній валюті за рахунок власних коштів: до 10 000 грн. включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн. – 0,9%, максимум 300 грн. (було: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується, понад 20 000 грн. – 0,9%, максимум 300 грн.);

- переказ на картку Mastercard / Visa іншого українського банку через сервіс P2P у національній валюті за рахунок власних коштів: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн. – 0,5%, мінімум 1 грн. (було: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується, понад 20 000 грн. – 0,9%, мінімум 1 грн.).

З повним переліком змін можна ознайомитись за наступним посиланням.