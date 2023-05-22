Силы ППО ночью сбили 4 крылатые ракеты, беспилотники и Су-35

В ночь на 22 мая Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555, 20 ударных беспилотников и истребитель Су-35 противника.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Во время ночной атаки на военные и инфраструктурные объекты в Днепре противник выпустил:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из разных направлений – Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 из оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

Также в Херсонской области военные сбили российский истребитель Су-35, который находился в территориальных водах Украины.