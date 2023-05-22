Сили ППО вночі збили 4 крилаті ракети, безпілотники та Су-35
У ніч на 22 травня Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, 20 ударних безпілотників та винищувач Су-35 противника.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом під час нічної атаки на військові та інфраструктурні об'єкти в Дніпрі противник випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;
- 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.
Також на Херсонщині військові збили російський винищувач Су-35, який перебував у територіальних водах України.