Сили ППО вночі збили 4 крилаті ракети, безпілотники та Су-35

У ніч на 22 травня Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, 20 ударних безпілотників та винищувач Су-35 противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом під час нічної атаки на військові та інфраструктурні об'єкти в Дніпрі противник випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Також на Херсонщині військові збили російський винищувач Су-35, який перебував у територіальних водах України.