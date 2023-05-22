Минагрополитики: Разблокирование портов Николаева вдвое увеличит экспорт зерна

Разблокирование портов Николаева позволит увеличить экспорт украинского зерна в два раза, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире единого телемарафона.

По словам Сольского, Николаев он сопоставим по размерам с портами Большой Одессы. Его разблокирование примерно вдвое может увеличить экспорт для Украины, удешевить логистику, соответственно, украинские аграрии получат больше денег.

"Важно открытие не только Николаева, но и количество судов, которое пропускаются на Босфоре, было достаточным. Потому что, если их будет недостаточно, не важно, сколько портов будут открытыми, это ничего не даст" , — подчеркнул министр агрополитики.

Также Сольский добавил, что важно говорить о тех людях, которые готовы работать на этих судах, поскольку фактор опасности остается существенным.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на два месяца. По словам Эрдогана, российская сторона пообещала не препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.