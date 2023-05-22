Мінагрополітики: Розблокування портів Миколаєва вдвічі збільшить експорт зерна

Розблокування портів Миколаєва дозволить збільшити експорт українського зерна вдвічі, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Сольського, Миколаїв можна порівняти за розмірами з портами Великої Одеси. Його розблокування приблизно вдвічі може збільшити експорт для України, здешевити логістику, відповідно, українські аграрії отримають більше грошей.

"Важливо, щоб відкриття не тільки Миколаєва, а й кількість суден, які пропускаються на Босфорі, була достатньою. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть" , — наголосив міністр агрополітики.

Також Сольський додав, що важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим.

17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці. За словами Ердогана, російська сторона пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких суден із портів Миколаїв і Ольвія.

Зернову угоду було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.