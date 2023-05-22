СБУ задержала корректировщика ударов фосфорными снарядами по Николаевщине

Служба безопасности Украины задержала на Николаевщине военного моряка, который передавал россиянам информацию о последствиях ударов фосфорными боеприпасами, РСЗО и дронами, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Офиса генерального прокурора и СБУ.

По информации следствия, мужчина объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался обнаружить склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed.

Скриншот: СБУ

Офис генпрокурора сообщает, что задержанный является военнослужащим одной из воинских частей ВСУ и матросом.

Подозреваемого задержали во время выполнения задания оккупантов. Разведывательную информацию он передавал российской спецслужбе через мессенджер. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

По информации СБУ, полученные разведданные россияне использовали для подготовки новых и проведения повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.