СБУ затримала коригувальника ударів фосфорними снарядами по Миколаївщині
Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військового моряка, який передавав росіянам інформацію про наслідки ударів фосфорними боєприпасами, РСЗВ та дронами, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленнях Офісу генпрокурора та СБУ.
За інформацією слідства, чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.
Крім того, затриманий передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed.
Офіс генпрокурора повідомляє, що підозрюваний є військовослужбовцем однієї з військових частин ЗСУ та матросом.
Чоловіка затримали під час виконання завдання окупантів. Розвідувальну інформацію він передавав російській спецслужбі через месенджер. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.
За інформацією СБУ, отримані розвіддані росіяни використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.
Чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.