ОВА: Россияне обстреляли Харьковщину, повреждена инфраструктура

Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. В результате обстрела ранены две женщины. Их госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы.

Напомним, вчера россияне обстреливали Харьковский, Купянский и Чугуевский районы. В результате обстрелов разрушен жилой дом и ранен мужчина в селе Циркуны. В селе Каменка на собственном подворье на неизвестном боеприпасе взорвался 61-летний мужчина. Его госпитализировали с ранением.